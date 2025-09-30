Как Башкирия помогает переселенцам из Донбасса начать новую жизнь

Радий Хабиров поздравил жителей Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонщины с воссоединением с Россией. Глава Башкортостана отметил, что наша республика всегда помогала новым территориям и будет продолжать выполнять эту миссию дальше.
Ровно три года назад президент Владимир Путин и руководители новых территорий завизировали соглашения о включении новых регионов в состав России. Этому предшествовал референдум, на котором жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за то, чтобы быть с Россией.
Глава Башкортостана в соцсетях написал, что воины из республики освобождают территории новых регионов от врага, районы отправляют гуманитарную помощь. Также продолжается восстановление социальных и инфраструктурных объектов, налаживается сотрудничество между Башкортостаном и новыми регионами.
После государственного переворота на киевском Майдане в 2014-м Олеся Иванова каждый день жила в страхе за свою семью. Родной для них город Рубежное Луганской народной республики буквально ровняли с землей авиаударами и снарядами из крупнокалиберных орудий.
К 2022-му году там практически не осталось целых домов, социальных учреждений, школ, больниц, магазинов. Когда после очередного обстрела со стороны ВСУ они лишились единственной квартиры, многодетной семье пришлось эвакуироваться. Волею судьбы они попали в Башкортостан. Вспоминая те дни, женщина до сих пор не может сдержать слёз.
Многодетная семья живет в пункте временного размещения. Муж Олеси почти сразу по приезде в Уфу устроился на работу на Мелькомбинат. Детей помогли оформить в школу и детский сад. Сейчас Ивановы копят деньги на первоначальный взнос, чтобы купить квартиру в ипотеку. Башкортостан стал для них вторым домом.
Растаяли сердца волонтёров, которые не только поддерживают переселенцев, но и не забывают о своих на передовой. Еженедельно на СВО отправляются по несколько гумконвоев от разных районов и городов республики. За такое неравнодушие в Госсобрании Башкортостана впервые вручили почётные знаки «За благотворительность и активную общественную деятельность». Спикер регионального парламента Константин Толкачёв отметил, что награда учреждена в честь признания той важнейшей роли, которую играют волонтёры в жизни республики.
Урок о важном в честь третьей годовщины воссоединения прошёл в штабе общественной поддержки Единой России. С уфимскими школьниками и студентами встретились ветераны СВО, волонтёры и депутаты Госсобрания, которые сами неоднократно привозили гумпомощь на Донбасс. Поддерживали как местных жителей, так и именные башкирские подразделения и мобилизованных.
Согласны с этим и дети Олеси Ивановой. После школы они мечтают поступить в башкирские вузы и принести пользу своей второй малой Родине. Три года назад миллионы жителей Донбасса и Новороссии на референдуме приняли судьбоносное решение. Практически единогласно они изъявили желание вновь войти в состав России. Почему вновь? Потому что 30 сентября 2022 года наша страна не присоединила новые регионы, а вернула свои исторические земли. Территории, на которых всегда жили наши люди. А своих мы не бросаем.