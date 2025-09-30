Как Башкирия помогает переселенцам из Донбасса начать новую жизнь

Радий Хабиров поздравил жителей Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонщины с воссоединением с Россией. Глава Башкортостана отметил, что наша республика всегда помогала новым территориям и будет продолжать выполнять эту миссию дальше.

Ровно три года назад президент Владимир Путин и руководители новых территорий завизировали соглашения о включении новых регионов в состав России. Этому предшествовал референдум, на котором жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за то, чтобы быть с Россией.

Глава Башкортостана в соцсетях написал, что воины из республики освобождают территории новых регионов от врага, районы отправляют гуманитарную помощь. Также продолжается восстановление социальных и инфраструктурных объектов, налаживается сотрудничество между Башкортостаном и новыми регионами.

После государственного переворота на киевском Майдане в 2014-м Олеся Иванова каждый день жила в страхе за свою семью. Родной для них город Рубежное Луганской народной республики буквально ровняли с землей авиаударами и снарядами из крупнокалиберных орудий.

К 2022-му году там практически не осталось целых домов, социальных учреждений, школ, больниц, магазинов. Когда после очередного обстрела со стороны ВСУ они лишились единственной квартиры, многодетной семье пришлось эвакуироваться. Волею судьбы они попали в Башкортостан. Вспоминая те дни, женщина до сих пор не может сдержать слёз.

На тот момент у меня было пятеро детей. Я была беременна и этого ребенка родила тут. Ему уже 3 годика, жив-здоров, слава богу. Еще одного ребенка я родила год назад, 20 числа нам был ровно годик. Олеся Иванова, жительница г. Рубежное

Многодетная семья живет в пункте временного размещения. Муж Олеси почти сразу по приезде в Уфу устроился на работу на Мелькомбинат. Детей помогли оформить в школу и детский сад. Сейчас Ивановы копят деньги на первоначальный взнос, чтобы купить квартиру в ипотеку. Башкортостан стал для них вторым домом.

Вчера и позавчера было не сильно холодно. А сегодня резко похолодало. А в Башкортостане нормально всё. Друзей у меня не сильно много. Тут только друзья. Максим Иванов, сын Олеси Ивановой

Когда мы только сюда приехали, ребенку понравился снег. Он спросил: «Он растает или нет?» Он не растаял. Олеся Иванова, жительница г. Рубежное

Растаяли сердца волонтёров, которые не только поддерживают переселенцев, но и не забывают о своих на передовой. Еженедельно на СВО отправляются по несколько гумконвоев от разных районов и городов республики. За такое неравнодушие в Госсобрании Башкортостана впервые вручили почётные знаки «За благотворительность и активную общественную деятельность». Спикер регионального парламента Константин Толкачёв отметил, что награда учреждена в честь признания той важнейшей роли, которую играют волонтёры в жизни республики.

Резкий всплеск волонтёрства у нас связан с пандемией. Они помогли нам в тяжёлое время. И благодаря этому, когда началось СВО, уже были сформированы идеи и принципы волонтёрской работы. Уже коллективы волонтёров были созданы, был накоплен опыт. Это позволило быстро внедриться в оказание поддержки нашим воинам на спецоперации. Константин Толкачёв, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан

Урок о важном в честь третьей годовщины воссоединения прошёл в штабе общественной поддержки Единой России. С уфимскими школьниками и студентами встретились ветераны СВО, волонтёры и депутаты Госсобрания, которые сами неоднократно привозили гумпомощь на Донбасс. Поддерживали как местных жителей, так и именные башкирские подразделения и мобилизованных.

Вот сейчас мы пообщались с нашими ребятами. И очень важно, что они все понимают смыслы. Они сразу сказали, как можно было поступить в этот исторический момент три года назад, когда там были наши люди. А это наши люди. Будем жить, развиваться и делать всё для того, чтобы наши детишки жили в хороших условиях, учились и развивались. Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»

Ну, я считаю, что это огромный плюс, это даст огромный толчок для развития этих регионов. Также эти регионы получают доступ к нашим ресурсам. И я считаю, что оттуда могут выйти большое количество ученых, инженеров. И они помогут нам дальше развиваться. Егор Белоглазов, ученик 10 класса центра образования № 35