Правнук героев ВОВ из Башкирии служит в зоне СВО

Нам же сказал сначала, что едет на заработки в Москву, и только уже перед самим отъездом сообщил, что уезжает защищать нашу страну, что он нужен там. Мой сын, как и его прадеды, уехал защищать страну от врагов. Из нашей семье воевали в Великую Отечественную войну Батталов Сабирьян Бадалетдинович, Аубакиров Салахетдин Аубакирович, Муратшин Калимулла Муратшинович и его сыновья Галимьян и Салимьян. Очень жду сына живым и невредимым

Сабиля Батталова, мама участника СВО