Правнук героев ВОВ из Башкирии служит в зоне СВО

В деревне Селивановка Абзелиловского района живет многодетная семья Батталовых. Сабиля Габдинуровна и Рим Хамитович — родители военнослужащего с позывным «Барс», который уже три года служит в зоне специальной военной операции. За боевые заслуги он был удостоен государственных наград и медали Жукова, пишут в издании «Абзелил».

Рим Батталов, отец бойца, родом из деревни Саиткулово, работает водителем вахтовым методом на Севере. Его супруга Сабиля Габдинуровна находится на заслуженном отдыхе. Она выросла в деревне Утяганово, окончила Благовещенское училище и работала бухгалтером и почтальоном.

В 1989 году Батталовы переехали в родительский дом в Селивановке, где у них родились трое сыновей. Все они получили образование, а некоторые уже создали свои семьи, радуя родителей успехами и внуками.

В прошлом году «Барс» приехал в отпуск и женился. Детство он провел в родной деревне, учился в местной школе, затем поступил в Магнитогорский многопрофильный колледж по специальности «Обработка металлов давлением». Позже продолжил обучение в Магнитогорском государственном техническом университете, но не доучился и устроился на работу.

В 2023 году военнослужащий подписал контракт с Министерством обороны России.

Нам же сказал сначала, что едет на заработки в Москву, и только уже перед самим отъездом сообщил, что уезжает защищать нашу страну, что он нужен там. Мой сын, как и его прадеды, уехал защищать страну от врагов. Из нашей семье воевали в Великую Отечественную войну Батталов Сабирьян Бадалетдинович, Аубакиров Салахетдин Аубакирович, Муратшин Калимулла Муратшинович и его сыновья Галимьян и Салимьян. Очень жду сына живым и невредимым

Сабиля Батталова, мама участника СВО 

Наталья Михайловна Азанова, классный руководитель бойца, вспомнила его школьные годы.

В школьные годы «Барс» был дисциплинированным, спортивным, внимательным и ярким мальчишкой. С большим интересом учился, за что получал хорошие отметки по всем предметам. Родители его всегда стремились помочь во всём: чётко следили, как сыновья готовятся к выполнению домашнего задания, активно вместе участвовали во всех школьных мероприятиях. Помогали по ремонту школы и по озеленению пришкольного участка. Ни одно праздничное школьное событие не проходило без их присутствия и выпечки Сабили Габдинуровны.

Наталья Азанова, классный руководитель участника СВО

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Абзелил».

