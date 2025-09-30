Правнук героев ВОВ из Башкирии служит в зоне СВО

В деревне Селивановка Абзелиловского района живет многодетная семья Батталовых. Сабиля Габдинуровна и Рим Хамитович — родители военнослужащего с позывным «Барс», который уже три года служит в зоне специальной военной операции. За боевые заслуги он был удостоен государственных наград и медали Жукова, пишут в издании «Абзелил».
Рим Батталов, отец бойца, родом из деревни Саиткулово, работает водителем вахтовым методом на Севере. Его супруга Сабиля Габдинуровна находится на заслуженном отдыхе. Она выросла в деревне Утяганово, окончила Благовещенское училище и работала бухгалтером и почтальоном.
В 1989 году Батталовы переехали в родительский дом в Селивановке, где у них родились трое сыновей. Все они получили образование, а некоторые уже создали свои семьи, радуя родителей успехами и внуками.
В прошлом году «Барс» приехал в отпуск и женился. Детство он провел в родной деревне, учился в местной школе, затем поступил в Магнитогорский многопрофильный колледж по специальности «Обработка металлов давлением». Позже продолжил обучение в Магнитогорском государственном техническом университете, но не доучился и устроился на работу.
В 2023 году военнослужащий подписал контракт с Министерством обороны России.
Наталья Михайловна Азанова, классный руководитель бойца, вспомнила его школьные годы.
