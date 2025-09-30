В Башкирии прием документов в колледжи продлится до 25 ноября

Как озвучили накануне на оперативном совещании в правительстве, для абитуриентов предусмотрено еще 680 вакантных бюджетных мест. Это возможность для девятиклассников, сдающих экзамены в сентябре, поступить на программы СПО. Приемная кампания идет в 26 учреждениях региона, среди них и Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж имени Василия Утина.

Пристальное внимание к здоровью кошки Муси объясняется не только добротой студентов. Будущие ветеринары изучают теорию профилактики заболеваний, а методы диагностики и лечения применяют на практике. Виктор Яншаев приехал из Челябинской области четыре года назад. И за хорошую успеваемость он ежемесячно получает стипендию Главы Башкортостана.

Ветеринария оказалась самым востребованным направлением в Кушнаренковском сельскохозяйственном колледже. С этого года решили открыть вторую группу. К слову, учреждение готовит высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса республики и страны. Это техники-механики, мастера сельхозпроизводства, электромонтажники, сварщики, повара-кондитеры.

В Башкортостане обучение в колледжах выбирают более 60% выпускников. И цифра с каждым годом только растет. Поэтому в этом учебном году по поручению главы республики Радия Хабирова количество бюджетных мест увеличили на 2 тыс. Так, на программы СПО могут поступить свыше 24 тыс. человек.

Поэтому на среднее профессиональное образование делают большую ставку — выпускники особенно ценятся на рынке труда. Дополнительный набор на бюджетные места, оставшиеся после основного этапа зачисления в ссузы, продлится до 25 ноября. Это шанс как для абитуриентов, которые по тем или иным причинам не смогли поступить летом, так и для колледжей — заполнить группы.

Об этом стало известно на оперативном совещании правительства в понедельник. Подача документов происходит заново. Учреждения с вакантными местами, в основном, находятся в сельской местности.

У нас еще 680 мест осталось свободных, поэтому для тех детей, которые в сентябрьский период сдают ОГЭ, и 26 колледжей, которые имеют вакантные бюджетные места, продолжат прием до 25 ноября. Для детей участников СВО, желающих поступить на обучение по профессиям и специальностям, по которым отсутствуют бюджетные места в государственных колледжах, и для тех детей участников СВО, которые пересдают ОГЭ в сентябре, предусмотрены сертификаты по Вашему поручению. Ильдар Мавлетбердин, министр просвещения Республики Башкортостан