Морозная атака: в Башкирии температура упадет до -27°C

В ближайшие дни в Башкирии сохранится зимняя погода с осадками и крепкими морозами.

По прогнозам Башгидрометцентра, сегодня, 2 января, местами по региону пройдет небольшой снег, а на юго-востоке днем усилится до умеренного. Ветер южный, умеренный. Ночью столбики термометров покажут -12, -17°C, при прояснениях похолодает до -22°C. Днем будет -8, -13°C.