Морозная атака: в Башкирии температура упадет до -27°C

В ближайшие дни в Башкирии сохранится зимняя погода с осадками и крепкими морозами.
По прогнозам Башгидрометцентра, сегодня, 2 января, местами по региону пройдет небольшой снег, а на юго-востоке днем усилится до умеренного. Ветер южный, умеренный. Ночью столбики термометров покажут -12, -17°C, при прояснениях похолодает до -22°C. Днем будет -8, -13°C.
Завтра, 3 января, также ожидается небольшой снег. Ветер сменится на юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью понизится до -18, -23°C, а в отдельных районах — до -27°C. Днем ожидается -10, -15°C.