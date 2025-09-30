Творческие проекты Башкирии борются за награду Салавата Юлаева

Более тысячи заявок от творческих коллективов поступило на соискание премии Салавата Юлаева. Представители комиссии выделили 11 претендентов. Среди них и автор и продюсер телеконкурса «Байык» — Рита Уметбаева. Через фестиваль башкирского танца за все годы его существования прошли свыше 13 тыс. участников из Башкортостана, других регионов и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Проект открывает дороги и детям. Они участвуют в международных конкурсах. Поступают в творческие учебные заведения, становятся солистами ансамблей «Мирас», Файзи Гаскарова и многих других.