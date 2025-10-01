Двое молодых уфимцев избили знакомого ради денег

Калининский районный суд Уфы вынес приговор двум местным жителям. Их признали виновными в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

По данным прокуратуры республики, в январе 2025 года молодые люди устроили засаду у подъезда своего знакомого. Один из нападавших применил перцовый баллончик, после чего оба начали избивать жертву и требовать у него 80 тысяч рублей. Испугавшись, мужчина отдал им 67 тысяч рублей, которые у него были.