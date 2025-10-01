Башкирия войдёт в топ-10 лидеров экономического роста

Министерство экономического развития и торговли РФ опубликовало прогнозы по экономическому росту регионов на 2026-2028 годы. Так, валовый региональный продукт Башкирии будет расти на 3,9% ежегодно, что позволит республике войти в топ-10 лидеров.
Башкирия оказалась единственным субъектом ПФО, который вошёл в прогнозную первую десятку регионов с самыми высокими темпами роста экономики. Также на предстоящую трёхлетку прогнозируется рост на 5,4% розничной торговли (9 место в топ-10).
Отмечается, что по итогам 2025 года Башкирия вошла в число регионов с наибольшими темпами роста выпуска продукции обрабатывающей промышленности (+5,9%). Положительные темпы роста прогнозируются и далее.