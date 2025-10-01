Жительницу Уфы осудят за убийство сожителя и нападение на полицейского

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летней местной жительницы. Ей предъявлены обвинения в убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.

По данным прокуратуры республики, преступление было совершено в июне 2025 года. На почве личной неприязни и ревности женщина нанесла сожителю несколько ударов двумя ножами в различные части тела, а также не менее 17 ударов ногами по голове и туловищу.

Мужчине удалось выбраться из квартиры в коридор. Там его обнаружили соседи и вызвали скорую помощь. Однако от полученных травм он скончался в больнице в тот же день.

После задержания, находясь в отделении полиции, обвиняемая ударила правоохранителя по лицу.