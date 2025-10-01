Жительница Уфы спаслась от похитителя

По данным суда, инцидент произошел 9 января этого года. Во время конфликта с девушкой мужчина применил к ней физическую силу, насильно посадил в свою машину и начал движение. Одной рукой он управлял автомобилем, а другой удерживал потерпевшую на заднем сиденье, пресекая ее попытки вырваться и угрожая убийством. Когда мужчина перестал удерживать жертву, она смогла открыть заднюю дверь и выпрыгнуть на ходу, в результате чего сильно ударилась головой о землю.