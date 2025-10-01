Башкирия войдёт в топ-10 лидеров экономического роста: мнения экспертов

Башкортостан в ближайшие три года войдет в десятку самых быстрорастущих в экономическом плане регионов страны. Причем наша республика из этого списка единственная из субъектов ПФО. Такие прогнозы дают представители в федеральном Минэкономразвития. Эксперты прогнозируют, что темпы роста внутреннего регионального продукта достигнут почти 4% в год.
У республики, уверены ученые, есть необходимые ресурсы для развития экономики. В частности создаётся инфраструктура, строится межвузовский кампус, идёт тесное взаимодействие между наукой и промышленными предприятиями.
Башкортостан в этом году демонстрирует хорошие показатели по темпам роста выпуска продукции обрабатывающей промышленности – почти 6%. На ближайшую трёхлетку также прогнозируется увеличение розничной торговли – почти на 5,5%. Импульс развития, говорят эксперты, придаёт то, что внутри самой страны заинтересованы в приобретении отечественных товаров, нежели иностранных.