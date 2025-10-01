Башкирия возглавит десятку лидеров по экономическому росту в ПФО
Эксперты проанализировали прогноз Министерства экономического развития России по росту экономики Башкирии. Согласно его ожиданиям, в период с 2026 по 2028 годы республика сможет показать ежегодный прирост валового регионального продукта (ВРП) на уровне 3,9%. Кроме того, Башкирия стала единственным регионом в Приволжском федеральном округе, который вошёл в предполагаемую десятку лидеров по этому показателю.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркивает, что в текущих условиях санкционного давления и военных действий региональным экономикам угрожает ряд рисков: сокращение инвестиций, уменьшение бюджетных поступлений на фоне растущих расходов и увеличение долговой нагрузки.
В этих условиях важную роль приобретает способность местных управленческих команд найти „точки роста“ экономики, искать нестандартные решения и самостоятельно пробивать выходы на внешние рынки. Башкирию Радия Хабирова можно отнести к тем регионам, которым удается поддерживать стабильный экономический рост даже в условиях кризиса через создание ясных „правил игры“ для бизнеса, лоббирование федеральных трансфертов и внешнеэкономическую активность. Так, в этом году республика заняла третье место в ежегодном рейтинге инвестиционного климата АСИ, а по данным минэкономразвития России Башкирия в 2026–2028 году войдет в десятку регионов-лидеров экономического роста. Республика оказалась единственным регионом Приволжского федерального округа в десятке субъектов с наиболее высокими темпами роста. При этом все мы знаем, что в ПФО сосредоточены регионы с очень серьезной экономикой.
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
Кандидат экономических наук, завкафедрой экономики БАГСУ Земфира Сабирова также отметила, что успешная работа команды Радия Хабирова подтверждает эффективность экономической модели региона.
Для достижения таких показателей в предстоящие три года республике необходимы новые крупные инвестиционные проекты и увеличение объемов производства в оборонно-промышленном комплексе, говорит эксперт.
Заслуженный экономист РБ, доктор экономических наук Рустем Ахунов считает, что прогноз Министерства может основываться на нескольких факторах.
Минэк не раскрывает, на чём основывается конкретно рост в Башкортостане, ждём выхода прогноза регионального минэкономразвития на трёхлетнюю перспективу, оттуда мы и поймём, за счёт чего будет расти наша экономика. Пока же мои предположения следующие. Во-первых, будет действовать эффект низкой базы текущего года. Во-вторых, ставка делается не на внешний, а на внутренний спрос — не на нефтегазовый и металлургический экспорт, а на источники, связанные со спросом со стороны населения и государства. И третье — видимо, ожидается активизация инвестиционного спроса в связи со снижением ключевой ставки в ближайшие три года. Параллельно начнёт сказываться результат инвестиций в региональную экономику, сделанных в минувшие пять лет. Традиционный драйвер роста экономики Башкирии — обрабатывающие производства. Здесь мы сильно зависим от работы нашей нефтепереработки, вот от неё и нашей нефтехимии во многом зависит успех. Производства, нацеленные на работу для нужд оборонного комплекса, в текущих геополитических реалиях также станут основой роста. Минэк считает, что обрабатывающие производства в регионе будут расти почти на 6%. Ещё один фактор роста, основанный на внутреннем спросе — розничная торговля: прогнозируется положительная динамика на 5,4% в год».