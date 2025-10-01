Башкирия возглавит десятку лидеров по экономическому росту в ПФО

Минэк не раскрывает, на чём основывается конкретно рост в Башкортостане, ждём выхода прогноза регионального минэкономразвития на трёхлетнюю перспективу, оттуда мы и поймём, за счёт чего будет расти наша экономика. Пока же мои предположения следующие. Во-первых, будет действовать эффект низкой базы текущего года. Во-вторых, ставка делается не на внешний, а на внутренний спрос — не на нефтегазовый и металлургический экспорт, а на источники, связанные со спросом со стороны населения и государства. И третье — видимо, ожидается активизация инвестиционного спроса в связи со снижением ключевой ставки в ближайшие три года. Параллельно начнёт сказываться результат инвестиций в региональную экономику, сделанных в минувшие пять лет. Традиционный драйвер роста экономики Башкирии — обрабатывающие производства. Здесь мы сильно зависим от работы нашей нефтепереработки, вот от неё и нашей нефтехимии во многом зависит успех. Производства, нацеленные на работу для нужд оборонного комплекса, в текущих геополитических реалиях также станут основой роста. Минэк считает, что обрабатывающие производства в регионе будут расти почти на 6%. Ещё один фактор роста, основанный на внутреннем спросе — розничная торговля: прогнозируется положительная динамика на 5,4% в год».

Рустем Ахунов, доктор экономических наук