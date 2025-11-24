Башкирия стала лидером по выплатам земским работникам культуры

Башкортостан стал лидером в России по количеству выплат для «Земских работников культуры». В этом году 44 специалиста получили единовременную субсидию по одному миллиону рублей. Такой большой квоты нет больше ни в одном регионе страны. Программу для поддержки сотрудников сферы культуры, которые переехали на работу в сельскую местность, запустили в регионе в 2021 году по инициативе руководителя республики Радия Хабирова. Сейчас ее масштабировали до федерального уровня.

Правильное положение рук и изучение первых аккордов. Третьеклассник Яков Орлов знаком с игрой на балалайке всего второй месяц, но уже уверенно осваивает инструмент. Его успехи – во многом заслуга нового педагога.

В сентябре детская школа искусств Чишминского района пополнилась сразу тремя педагогами-музыкантами. Программа «Земский работник культуры» стала настоящим социальным лифтом для вчерашних выпускников. Для Ангелины Исмагиловой, например, это учреждение – родные стены. Сейчас молодой специалист передает знания подрастающему поколению, легко находит общий язык с детьми.

В республике программу запустили по инициативе главы Радия Хабирова еще в 2021 году, чтобы помочь учреждениям культуры привлечь специалистов в небольшие населенные пункты. Там зачастую возникает острая нехватка квалифицированных кадров. Так и у новоиспеченных выпускников появилась возможность скорее обустроиться на новом месте – два года назад сумму субсидии увеличили до 1 млн рублей. Условие – отработать на селе 5 лет.

Успех регионального проекта не остался незамеченным. Он лег в основу федерального, стартовавшего с начала 2025-го. По квоте, утвержденной Минкультуры России, выплату в этом году уже получили 44 работника культуры республики. Это самый высокий показатель в России.