Игорь Комаров и Радий Хабиров посетили новый корпус Республиканского кардиоцентра

Также сегодня Игорь Комаров и Радий Хабиров осмотрели новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. Старт работе учреждения был дан в июне президентом страны. За почти четыре месяца в новом корпусе провели около 5 тысяч операций.

Масштабный проект возводился с 2019 года и отстроен на средства республиканского бюджета, его стоимость почти 11 миллиардов рублей. Корпус включает в себя поликлинику, 10 оперблоков с реанимацией. Оборудование центра позволяет проводить сложные, в том числе гибридные операции. Для пациентов созданы комфортные условия. Благодаря новым возможностям врачи могут выполнять те виды хирургических вмешательств, которые раньше жителям республики делали лишь в федеральных центрах.