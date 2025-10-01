В Уфе состоится прощание с Олегом Хановым

В Уфе состоится прощание с Народным артистом России и Башкортостана Олегом Хановым. Он ушел на 75-м году жизни. Творческий путь мэтра сцены охватил ведущие театры России. А вклад в развитие театрального дела республики привел к международному признанию Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури — награды «Золотая маска». В последний путь Олега Закировича проводят завтра, 2 октября, в Башдрамтеатре в 10 утра, в 12 часов состоится траурный митинг.

Самые драматичные и сокровенные моменты жизни. Олег Закирович пропускал через себя каждую реплику и каждое движение на сцене. На его желание пойти по стопам именитых родителей и тоже стать артистом Закирьян Ханов и Шамсинур Сиражетдинова отреагировали резко. И только после исполнения роли Пупка в спектакле по повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство» мама обняла его и сказала: «Вот сегодня я поверила, что ты настоящий артист».

Впервые с профессиональными актерами на одну сцену молодой и энергичный Олег Ханов вышел на четвертом курсе Уфимского института искусств. Желание попробовать себя во всем: он с легкостью совмещал руководство с актерским ремеслом, одно за другим получая международные признания. В 1994 году «Великодушный рогоносец» отметили премией Яблочкиной в номинации «Лучшая мужская роль», а спустя два года, за игру пастуха Абдурахмана в спектакле «Бибинур, ах, Бибинур», он получил Государственную премию Российской Федерации.

Мэтр сцены, в совершенстве исполняющий роли на башкирском и русском языках. Творческий путь пролегал через сцены ведущих театров России — от оренбургских подмостков до столичного «Сатирикона». Башдрамтеатр имени Мажита Гафури поднялся на новый уровень и добился международного признания — при Олеге Ханове он удостоился главной награды театра России «Золотая маска». В прошлом году ему присвоили звание Народного артиста России. Всю жизнь Олег Закирович посвятил театру.

Я не могу представить, что вдруг как-то закончится всё. И в то же время, если не понимать, то можно знать, что душа всегда остаётся. Олег Ханов, народный артист России

И она осталась. В памяти коллег и стенах театров. Воплощение интеллигентности и аристократического духа. Разносторонний человек, наизусть цитирующий великих классиков. Олег Ханов взрастил не одно поколение актеров, а его искусство стало эталоном для зрителей и навсегда вписано в историю отечественной культуры.