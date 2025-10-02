Башкирия в лидерах в ПФО по эффективности ведения лесного хозяйства

Башкортостан в лидерах в Приволжском федеральном округе по эффективности ведения лесного хозяйства. Об этом было сказано во время торжественного мероприятия, посвященного Дню работников леса. Прошло оно в Конгресс-холле «Торатау».
Что касается успехов, было отмечено, что Башкортостан достиг хороших результатов благодаря высокому уровню лесного контроля и надзора, а также эффективной организации использования лесов. Наша республика с 2019 года активно участвует в реализации федерального проекта «Сохранение лесов».