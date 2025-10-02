В Уфе спасли мужчину-инвалида из горящей квартиры

Накануне вечером в многоквартирном доме на улице Ульяновых в Уфе произошел пожар. В двухкомнатной квартире загорелась деревянная входная группа.

Как сообщили в региональном МЧС, пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание площадью 5 кв.м.

Из опасной зоны огнеборцы эвакуировали 44летнего мужчину и передали его медикам. После осмотра с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» его госпитализировали.

Причины и обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС.