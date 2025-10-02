Глава Башкирии рассказал о работе «поездов заботы»

«Поезда заботы» курсируют по республике. Они побывали в 21 населенном пункте 11 районов. Об этом в социальных сетях написал Глава Башкортостана.

В села и деревни, отдаленные от райцентров, приезжают представители различных ведомств. Люди могут обратиться с разными вопросами. Кого-то нужно записать к врачу, кому-то помочь с оформлением заявления на соцподдержку, установлением инвалидности. Тематика разная, и все ситуации специалисты берут на контроль.