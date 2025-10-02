В Башкирии осенний призыв коснется более 3,5 тыс. новобранцев

В Башкортостане осенний призыв коснется более 3,5 тыс. новобранцев. Сначала молодых людей направят в учебные соединения и воинские части. Там они освоят современную военную технику, получат специальность, а после продолжат службу в соответствии с подготовкой.

Отправки призывников со сборного пункта в войска начнутся в середине октября. Уже сейчас начали работать военные комиссариаты, молодые люди проходят медицинское освидетельствование.