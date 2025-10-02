Жители Хайбуллинского района собирают гумпомощь для бойцов СВО

В Хайбуллинском районе школьники из села Новый Зирган помогают своим учителям и родителям плести маскировочные сети. Ученики, взрослые и пожилые жители объединили свои усилия, стремясь сделать все возможное для поддержки участников спецоперации.

Ребята из начальных классов приготовили письма с теплыми пожеланиями. Рисунки аккуратно сложены в солдатский треугольник – символ надежды и поддержки. Теплый привет из дома защитникам Родины решили передать и юнармейцы. Ребята изготовили 150 негаснущих спичек. Они не боятся сырости и не тухнут даже при сильном ветре, могут гореть до получаса. Этого времени хватит, чтобы развести костер и подогреть пищу.