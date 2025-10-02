В Башкирии продлили срок выплат контрактникам СВО

Радий Хабиров продлил действие единовременных выплат в размере 1 млн рублей контрактникам, заключающим договор на службу в зоне СВО. Теперь они будут действовать до 31 октября 2025 года.

Соответствующие изменения в указ Главы Башкирии о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих опубликованы на официальном портале правовой информации республики.

Ранее руководство региона уже продлевало срок действия выплат — тогда его перенесли на 30 сентября.

Напомним, размер региональной выплаты контрактникам составляет 1 млн рублей. Общая сумма единовременной помощи тем, кто отправляется служить в зону СВО, достигает 1 700 000 рублей. Из них 1 300 000 рублей выделяет республика, остальное — из федерального бюджета.