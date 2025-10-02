Уфимский автотранспортный колледж отмечает 95-летие

Один из старейших ссузов республики отмечает юбилей. Уфимскому автотранспортному колледжу в этом году исполнилось 95 лет. Почти за век своего существования он выпустил около 60 тысяч специалистов для автомобильно-дорожной отрасли республики и страны. Ежегодно студенты становятся победителями чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства, проходят программы переподготовки и повышения квалификации. По случаю знаменательной даты в Доме профсоюзов прошло торжественное собрание.

Тот случай, когда спустя много лет, представ перед сокурсниками и преподавателями, в любви признаешься и учебному заведению. Свое первое образование 39 лет назад народный певец Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов получил именно в Уфимском автотранспортном на тот момент техникуме. Место, признается артист, для него особенное: там он встретил будущую супругу Зилю и там же началась его творческая жизнь.

В первые годы техникум выпускал только дорожно-строительных мастеров. На первый курс принимали как после окончания семи классов, так и опытных дорожников без среднего специального образования. Во время Великой Отечественной войны он продолжал готовить кадры для фронта, а уже в 1991 году получил статус колледжа.

Сейчас в колледже готовят будущих проектировщиков, инженеров по строительству и эксплуатации дорог, специалистов по логистике и организации перевозок, автомехаников, слесарей, специалистов по обслуживанию самолетов, техработников в аэропортах и не только.

Студенты Уфимского автотранспортного колледжа ежегодно становятся призерами и победителями профессиональных конкурсов. На базе учреждения традиционно проводятся региональные чемпионаты «Профессионалы» и «Абилимпикс». И кроме профильных военных, это единственный ссуз в России, в котором создана кадетская рота Первого отдельного юнармейского полка имени генерала-майора Минигали Шаймуратова по профилю ДОСААФ России. Это пример того, как в колледжах делают упор на проявление активной гражданской позиции и патриотизм.