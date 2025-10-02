В Уфе несовершеннолетний мотоциклист попался инспекторам ГАИ

Вчера, 1 октября, в Уфе в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего водителя мотоцикла. На улице Шоссейной они остановили «Racer», за рулем которого находился 16-летний подросток.

На место происшествия вызвали родителей юноши. В их присутствии подростка отстранили от управления транспортным средством, а мотоцикл отправили на штрафстоянку.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в отношении несовершеннолетнего составили административный протокол. Материалы проверки на родителей направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о привлечении их к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. Кроме того, подросток рискует оказаться на профилактическом учет в полиции.