В Уфе простились с народным артистом России Олегом Хановым

Церемония прошла в родном для него Башкирском театре драмы имени Мажита Гафури. Проводить в последний путь мэтра, выдающегося актера, режиссера и наставника пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества. В траурном митинге принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров, отметив, что уход Олега Ханова — большая утрата.

Награды, фотографии, сувениры и стопки книг. Олег Ханов не просто любил читать — наизусть цитировал поэмы. В его гримерке почти ничего не поменялось. Кроме того, что сейчас к выходу на сцену здесь готовится ученик маэстро — народный артист Башкортостана Ирек Булатов. Ханов лично разрешил ему занять гримерную.

Как и положено великому артисту, в последний путь Олега Ханова провожают, конечно, под аплодисменты. В зрительном зале вновь аншлаг, но сегодня без постановки. Большая утрата как для поклонников его творчества, так и культуры. Выражая слова соболезнования, глава республики отметил, что золотой век театра уходит вместе с Фиданом Гафаровым, а теперь и Олегом Хановым.

Это очень горькая для всех нас потеря. В моей памяти Олег Закирович останется прежде всего как необычайно интеллигентный, очень доброжелательно настроенный ко всем человек, очень любящий театр, своё дело и коллег. Благодаря своему творчеству Олег Ханов навсегда останется в памяти народа Башкортостана. А мы сделаем всё необходимое для того, чтобы увековечить его имя. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сцена привлекала Олега Ханова с детства, а вот именитые родители — актёры Сибайского театра Закирьян Ханов и Шамсинур Сиражетдинова — не одобрили выбор. Роль Пупка в спектакле «Долгое-долгое детство» заставила их передумать и поверить: «Сын — настоящий актёр».

Требовательный к себе и другим, мэтр сцены в совершенстве исполнял роли на башкирском и русском языках. Его успехи признаны на международном уровне. Таким знала его большая сцена. А за кулисами, без грима, доброту репетировать не приходилось, большое сердце было дано ему природой.

Олегу Ханову в августе исполнилось 74 года. И его ждали в сентябре с гастролями в Башкирском театре, худруком которого он был 7 лет. При нем учреждение удостоилось главной награды театра России «Золотая маска». До последних дней артист работал в Оренбургском областном драмтеатре имени Горького.