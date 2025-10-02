В Уфе простились с народным артистом России Олегом Хановым

Церемония прошла в родном для него Башкирском театре драмы имени Мажита Гафури. Проводить в последний путь мэтра, выдающегося актера, режиссера и наставника пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества. В траурном митинге принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров, отметив, что уход Олега Ханова — большая утрата.
Награды, фотографии, сувениры и стопки книг. Олег Ханов не просто любил читать — наизусть цитировал поэмы. В его гримерке почти ничего не поменялось. Кроме того, что сейчас к выходу на сцену здесь готовится ученик маэстро — народный артист Башкортостана Ирек Булатов. Ханов лично разрешил ему занять гримерную.
Как и положено великому артисту, в последний путь Олега Ханова провожают, конечно, под аплодисменты. В зрительном зале вновь аншлаг, но сегодня без постановки. Большая утрата как для поклонников его творчества, так и культуры. Выражая слова соболезнования, глава республики отметил, что золотой век театра уходит вместе с Фиданом Гафаровым, а теперь и Олегом Хановым.
Сцена привлекала Олега Ханова с детства, а вот именитые родители — актёры Сибайского театра Закирьян Ханов и Шамсинур Сиражетдинова — не одобрили выбор. Роль Пупка в спектакле «Долгое-долгое детство» заставила их передумать и поверить: «Сын — настоящий актёр».
Требовательный к себе и другим, мэтр сцены в совершенстве исполнял роли на башкирском и русском языках. Его успехи признаны на международном уровне. Таким знала его большая сцена. А за кулисами, без грима, доброту репетировать не приходилось, большое сердце было дано ему природой.
Олегу Ханову в августе исполнилось 74 года. И его ждали в сентябре с гастролями в Башкирском театре, худруком которого он был 7 лет. При нем учреждение удостоилось главной награды театра России «Золотая маска». До последних дней артист работал в Оренбургском областном драмтеатре имени Горького.
Неугасающая звезда Олега Ханова навсегда вплетена в историю театра. За грустной мизансценой прощальной церемонии кроется незабываемый бенефис масштабного актера на сцене и великого человека в жизни. Олег Ханов упокоился на Южном кладбище столицы.