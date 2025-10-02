В Уфе проводили в последний путь деятеля культуры Таскирю Абдразакову — мать оперных певцов Аскара и Ильдара Абдразаковых. В церемонии прощания принял участие Глава Башкортостана. Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким.

Проводить Таскирю Абдразакову в последний путь также пришли коллеги и деятели культуры. Она окончила художественное отделение педучилища, входила в художественный совет при Минкультуры Башкортостана. Была удостоена медали «Родительская доблесть». Таскиря Абдразакова ушла из жизни накануне в возрасте 78 лет.