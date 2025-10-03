В Башкирии подростки на мопеде попали под машину

В результате аварии оба несовершеннолетних — 16-летний водитель мопеда и его 14-летний пассажир — с многочисленными травмами, включая сотрясение мозга и перелом бедра, были госпитализированы. Врачи городской детской больницы №17 борются за их жизни.

Известно, что водитель мопеда в сентябре этого года уже был замечен за управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения. После этого его поставили на профилактический учет и оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение без прав в нетрезвом виде. Также к административной ответственности привлекли его мать.