В Башкирии задержали водителя, сбившего женщину с ребенком

Менее часа назад виновника смертельного ДТП в городе Туймазы доставили в суд. 20-летнему парню в ближайшее время изберут меру пресечения. Наш собственный источник с места событий передал, что водитель свою вину признает полностью.

Авария случилась 1 октября. 20-летний местный житель за рулём «Лады Приора» наехал на пешеходов, а потом врезался в магазин. Удар был настолько сильный, что женщина скончалась до приезда скорой помощи, 5-летняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована. Ребенка планируют перевезти в Уфу. Здесь она будет находиться на особом контроле у медиков. Девочка до сих пор не пришла в сознание.