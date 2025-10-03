В Уфе артисты балета выступили на одной сцене с любителями

В Уфе вместе со звездами башкирского балета на сцену вышли студенты хореографического училища и студии балета Гузель Сулеймановой. Вместе они представили постановку «В гостях у сказок». Как на одной сцене объединились профессиональные артисты и любители танца – в нашем сюжете.
Для трехлетних артистов своего рода суфлер. Заслуженная артистка России, народная артистка республики, не так давно прима театра оперы и балета Гузель Сулейманова. Казалось бы, десятки лет на сцене в пуантах, но глаза по-прежнему горят, чтобы вдохновлять учеников. От малышей до взрослых – тех, кто готов проявить себя в балетном творчестве.
Такой задор передается воспитанникам. В свои четыре Аврора Кустова уже смело выходит на сцену в четвертый раз. В семье никто не занимался балетом, но любят искусство. И маленькая Аврора сначала наблюдала за танцем маленьких лебедей, теперь сама исполняет роль феи.
Интеллектуальную вершину если не покорить, то хотя бы прикоснуться стремятся и взрослые. Готовы тренироваться в будни после работы, ежедневно заниматься перед выступлениями. Так воплощают мечту выйти на сцену инженеры, учителя. Любителей выводят на сцену профессиональные артисты, для них такие выступления своего рода тоже разнообразие.
Выступления маленьких фей и бабочек сменяются показательными номерами из «Щелкунчика», разных других спектаклей. В это вечер случилось сказочное действие, когда самые смелые зрители выходят на сцену. Чтобы показать, чего добились на многодневных тренировках, всего за полторы минуты. Волшебная история, которая впечатляет на достижения.