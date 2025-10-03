В Уфе артисты балета выступили на одной сцене с любителями

В Уфе вместе со звездами башкирского балета на сцену вышли студенты хореографического училища и студии балета Гузель Сулеймановой. Вместе они представили постановку «В гостях у сказок». Как на одной сцене объединились профессиональные артисты и любители танца – в нашем сюжете.

Для трехлетних артистов своего рода суфлер. Заслуженная артистка России, народная артистка республики, не так давно прима театра оперы и балета Гузель Сулейманова. Казалось бы, десятки лет на сцене в пуантах, но глаза по-прежнему горят, чтобы вдохновлять учеников. От малышей до взрослых – тех, кто готов проявить себя в балетном творчестве.

Такой задор передается воспитанникам. В свои четыре Аврора Кустова уже смело выходит на сцену в четвертый раз. В семье никто не занимался балетом, но любят искусство. И маленькая Аврора сначала наблюдала за танцем маленьких лебедей, теперь сама исполняет роль феи.

Интеллектуальную вершину если не покорить, то хотя бы прикоснуться стремятся и взрослые. Готовы тренироваться в будни после работы, ежедневно заниматься перед выступлениями. Так воплощают мечту выйти на сцену инженеры, учителя. Любителей выводят на сцену профессиональные артисты, для них такие выступления своего рода тоже разнообразие.