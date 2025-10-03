Житель Башкирии получил 10 лет колонии за смертельное избиение

В Башкирии по представлению прокурора суд ужесточил наказание жителю Учалинского района, который избил знакомого до смерти, а также совершил кражу.

Ранее суд первой инстанции признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали в пользу сестры погибшего компенсацию морального вреда и судебные расходы на сумму почти 560 тыс. рублей.

По данным следствия, инцидент произошел в январе 2025 года в деревне Шарипово. Между обвиняемым и его знакомым возник конфликт. В результате личной неприязни мужчина избил потерпевшего стеклянной бутылкой, и от полученных травм тот скончался на следующий день в больнице.

Кроме того, установлено, что в декабре прошлого года обвиняемый незаконно проник в недостроенный дом в Белорецке, откуда похитил строительные инструменты и одежду на общую сумму свыше 17 тысяч рублей.