Глава Башкирии вручил госнаграды учителям

Сегодня поздравления получают учителя – в канун профессионального праздника глава республики вручил педагогам государственные награды. Система образования республики – одна из крупнейших в стране. Только в школах обучаются более 500 тысяч детей.

Профессия педагога связана не только с передачей знаний, но и с воспитанием достойных людей. Награды получили лучшие в отрасли, стаж многих в зале исчисляется десятилетиями. Радий Хабиров выразил благодарность учителям за то, что они вырастили настоящих героев, которые сегодня защищают страну.