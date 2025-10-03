В Башкирии в соцсетях распространяются ложные сведения о БПЛА

В Башкирии действует тг-канал «Радар Башкортостан», который выдает себя за источник новостей о воздушной обстановке в регионе. Однако публикуемые им данные не соответствуют действительности, сообщают в тг-канале «Фактчекинг по-башкирски».

Так, 3 октября «Радар Башкортостан» написал о беспилотниках, которые якобы направлялись в сторону Салавата. По информации компетентных органов, несмотря на принятые меры безопасности, факты пролета БПЛА над территорией республики зафиксированы не были.

Сеть «Радар», включающая такие каналы, как «Радар. Москва», «Радар Башкортостан» и «Радар Иваново», служит не для мониторинга, а является инструментом распространения дезинформации. По имеющимся данным, она контролируется украинскими Центрами информационно-психологических операций (ЦИПСО).

Тактика работы данной сети:

1. Смешивание правды и лжи. Публикация реальных новостей создает видимость достоверности, после чего следуют откровенно ложные сообщения, как в случае с беспилотниками.

2. Активность во время атак. Пик публикаций совпадает с важными событиями, что усиливает панику.

3. Увеличение аудитории. Раскрутка происходит через массовые репосты из украинских сообществ для быстрого привлечения подписчиков.

Отмечается, что канал «Радар Башкортостан» был создан 3 марта 2024 года, когда возникли слухи о беспилотниках над нефтеперерабатывающим заводом в Уфе.

Основные цели:

— вызвать панику и неразбериху среди населения;

— влиять на общественное мнение в кризисные моменты;

— сбор разведданных: после таких публикаций часто появляются фейковые аккаунты, которые под видом уточнения информации пытаются выяснить расположение критически важных объектов, систем ПВО и бомбоубежищ.

Что можно сделать?

— отписаться от подозрительных каналов, особенно если в них не указаны авторы и источники информации;

— не делать репосты непроверенных тревожных сообщений;

— проверять информацию через официальные источники;

— сообщать о фейковых каналах в Роскомнадзор.

Канал «Радар Башкортостан», у которого более 10 000 подписчиков, нарушает закон, так как не зарегистрирован в Роскомнадзоре в качестве СМИ.