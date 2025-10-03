Генерал-майор Андрей Кийко посетил учебные заведения Стерлитамака

В Стерлитамаке начальник Академии войск национальной гвардии, генерал-майор Андрей Кийко побывал в местных учебных заведениях. Он пообщался с воспитанниками 12-го лицея, полилингвальной многопрофильной школы №23, средней школы №4 имени Героя Советского Союза Нагуманова и колледжа физкультуры, управления и сервиса.

Ребята показали свои достижения, например, здесь развивают такое важное направление, как робототехника. Также военнослужащие пообщались с учениками и студентами. Говорили о современной ситуации в мире, рассуждали о ценностях, искали ответы на разные вопросы, в том числе и что такое патриотизм.