Боец СВО из Башкирии активно помогает землякам

Как сообщает издание «Восход», его помощь носит систематический характер. В канун Нового года он подарил подарки детям из Центра содействия семейного воспитания «Курай» в деревне Равилово, собрал продуктовые наборы для ветеранов Великой Отечественной войны, проявив уважение и заботу о тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Также боец выделил средства для бурения скважины многодетной нуждающейся семье. Для мечети в деревне Озерное он приобрел самовар, пылесос и 30 новых пиал, а также оказал финансовую помощь для ремонта мечети «Алсу». В священный месяц Рамадан Арман не забыл о пенсионерах, передав им памятные подарки.