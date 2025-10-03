Боец СВО из Башкирии активно помогает землякам

Участник специальной военной операции из Ишимбайского района Арман Мифтахов совмещает выполнение боевых задач с активной благотворительной деятельностью. Даже находясь на фронте, он продолжает поддерживать земляков.
Как сообщает издание «Восход», его помощь носит систематический характер. В канун Нового года он подарил подарки детям из Центра содействия семейного воспитания «Курай» в деревне Равилово, собрал продуктовые наборы для ветеранов Великой Отечественной войны, проявив уважение и заботу о тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Также боец выделил средства для бурения скважины многодетной нуждающейся семье. Для мечети в деревне Озерное он приобрел самовар, пылесос и 30 новых пиал, а также оказал финансовую помощь для ремонта мечети «Алсу». В священный месяц Рамадан Арман не забыл о пенсионерах, передав им памятные подарки.
Военные заслуги Армана Мифтахова отмечены государственными наградами. Он удостоен медалей «За отвагу» и «За храбрость» II степени.
Пример бойца показывает, что настоящий защитник Отечества остается чутким к проблемам земляков даже на расстоянии, сочетая воинский долг с активной гражданской позицией.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Восход».