Радий Хабиров поздравил педагогов Башкирии с профессиональным праздником

Сегодня поздравления получают учителя. В канун профессионального праздника глава республики вручил педагогам государственные награды. Система образования Башкортостана — одна из крупнейших в стране. И профессия преподавателя связана не только с передачей знания, но и с воспитанием достойных людей.

Хлопать и делать физкультуру на уроке Юлии Шамсутдиновой вполне нормально. Чтобы дети выучили слоги, вместе читают стихи, а часть прописной буквы здесь называют туфелькой балерины. С таким творческим подходом искать тех, кто пойдет к доске, не приходится — в этом классе почти всегда лес рук.

О том, что она станет учителем, Юлия Шамсутдинова знала еще с возраста этих малышей. Папа — директор школы, доктор педагогических наук, мама — отличник образования, преподавала русский язык и литературу. Выбор вуза был очевиден. Ни разу за более чем 30 лет Юлия Шамсутдинова не пожалела, что пошла по стопам родителей, теперь уже ее выпускники приводят к ней своих детей.

Звание заслуженного учителя республики Юлия Шасутдинова получила в перерыве между работой. В одном зале с ней еще полсотни педагогов с большим стажем, профессионализмом и любовью к работе. Иначе как объяснить десятилетия в образовании. Глава республики поблагодарил за труд каждого, за воспитание настоящих героев.

Хочу выразить вам, уважаемые педагоги, слова благодарности за воспитание настоящих защитников Отечества. Сегодня выпускники наших школ достойно сражаются на передовой, проявляя мужество и героизм. Педагоги, ученики и родители объединились для оказания помощи участникам специальной военной операции, заботы об их семьях, чествования памяти наших героев. Спасибо вам, дорогие учителя, за то, что вы делаете для воспитания у ребят патриотизма, готовности защищать Родину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике создана система поддержки педагогов. Меры направлены как персонально на учителей, так и на улучшение инфраструктурных условий. Выделяются денежные награды как стобалльникам, так и наставникам, подготовившим их. В этом году поощрили 123 препода. Учителя получают путевки в санатории, это было их пожелание к руководству региона. За последние годы открылось 48 новых школ. Отремонтированных зданий более сотни.