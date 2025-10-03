Радий Хабиров поздравил педагогов Башкирии с профессиональным праздником

Сегодня поздравления получают учителя. В канун профессионального праздника глава республики вручил педагогам государственные награды. Система образования Башкортостана — одна из крупнейших в стране. И профессия преподавателя связана не только с передачей знания, но и с воспитанием достойных людей.
Хлопать и делать физкультуру на уроке Юлии Шамсутдиновой вполне нормально. Чтобы дети выучили слоги, вместе читают стихи, а часть прописной буквы здесь называют туфелькой балерины. С таким творческим подходом искать тех, кто пойдет к доске, не приходится — в этом классе почти всегда лес рук.
О том, что она станет учителем, Юлия Шамсутдинова знала еще с возраста этих малышей. Папа — директор школы, доктор педагогических наук, мама — отличник образования, преподавала русский язык и литературу. Выбор вуза был очевиден. Ни разу за более чем 30 лет Юлия Шамсутдинова не пожалела, что пошла по стопам родителей, теперь уже ее выпускники приводят к ней своих детей.
Звание заслуженного учителя республики Юлия Шасутдинова получила в перерыве между работой. В одном зале с ней еще полсотни педагогов с большим стажем, профессионализмом и любовью к работе. Иначе как объяснить десятилетия в образовании. Глава республики поблагодарил за труд каждого, за воспитание настоящих героев.
В республике создана система поддержки педагогов. Меры направлены как персонально на учителей, так и на улучшение инфраструктурных условий. Выделяются денежные награды как стобалльникам, так и наставникам, подготовившим их. В этом году поощрили 123 препода. Учителя получают путевки в санатории, это было их пожелание к руководству региона. За последние годы открылось 48 новых школ. Отремонтированных зданий более сотни.
Каждый в зале скромно получает награды за большие труды. Их работа — на поколения вперед. Фания Сынбулатова теперь кавалер ордена Салавата Юлаева. 30 лет посвятила школе, а позже занималась разработкой учебников по башкирскому языку.