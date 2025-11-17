Глава Башкирии поздравил участковых с профессиональным праздником

Радий Хабиров пообщался с сотрудниками, поинтересовался, с какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться, сколько трудятся на этом посту. Старший участковый уполномоченный полиции, майор Динар Хайбрахманов работает здесь с 2019 года, а его общий стаж – 15 лет. Здесь же руководитель региона посетил Центр общественной безопасности и пообщался со старшими инспекторами отдела профилактики правонарушений несовершеннолетних по Советскому району Уфы.