Глава Башкирии поздравил участковых с профессиональным праздником

Сегодня Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником уполномоченных полиции, другими словами участковых. Глава Башкортостана приехал утром в пункт полиции №80, что в Советском районе Уфы.

Радий Хабиров пообщался с сотрудниками, поинтересовался, с какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться, сколько трудятся на этом посту. Старший участковый уполномоченный полиции, майор Динар Хайбрахманов работает здесь с 2019 года, а его общий стаж – 15 лет. Здесь же руководитель региона посетил Центр общественной безопасности и пообщался со старшими инспекторами отдела профилактики правонарушений несовершеннолетних по Советскому району Уфы.

Сегодня в стране отмечают День участковых уполномоченных полиции. У вас очень непростая служба. Вы – наши главные союзники, соратники в обеспечении общественной безопасности. Желаю всем участковым успехов в работе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
