В Уфе начался первый этап реставрации памятника Салавату Юлаеву

Сегодня снят первый элемент. Со слов реставратора Михаила Татарникова, сначала рабочие приступили к снятию навесных элементов. Монумент начали разбирать с сабли.

Из-за больших масштабов скульптуру будут разбирать в последовательности, обратной её историческому монтажу. Все реставрационные работы проведут в специализированном цехе Уфы, а на своё место народный герой вернётся в 2027 году. Об этом сегодня рассказал во время своего выступления Глава Башкортостана на торжественной церемонии награждения учителей, поделившись своими мыслями.

Около памятника Салавату Юлаеву ведется большая работа, сегодня мы начали демонтаж. Тяжёлое это дело, от всего сердца вам скажу. Салават Юлаев обязательно вернётся, более крепкий, более красивый.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
