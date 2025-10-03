В Уфе начался первый этап реставрации памятника Салавату Юлаеву

Сегодня снят первый элемент. Со слов реставратора Михаила Татарникова, сначала рабочие приступили к снятию навесных элементов. Монумент начали разбирать с сабли.

Из-за больших масштабов скульптуру будут разбирать в последовательности, обратной её историческому монтажу. Все реставрационные работы проведут в специализированном цехе Уфы, а на своё место народный герой вернётся в 2027 году. Об этом сегодня рассказал во время своего выступления Глава Башкортостана на торжественной церемонии награждения учителей, поделившись своими мыслями.