Глава Башкирии провел встречу с лидерами студенческого самоуправления

Мне важно, как себя чувствуют наука и высшее образование в республике. У нас есть хорошие результаты, которыми мы сегодня можем гордиться. Наши вузы активно принимают участие в федеральной программе «Приоритет-2030». В нее вошли четыре наших ведущих высших учебных заведения. В Уфе идет активное строительство второй очереди студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Амбициозный проект, и, надеюсь, что уже в 2027 году там начнет кипеть студенческая жизнь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан