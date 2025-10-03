Глава Башкирии провел встречу с лидерами студенческого самоуправления

Глава Башкортостана встретился с лидерами студенческого самоуправления. Более двухсот человек проходили обучение в парке «Патриот» и осваивали управленческие навыки, повышали квалификацию, получали новые знания. Радий Хабиров пообщался со студентами вузов.
Говорили о грантовой поддержке и подачи заявок на конкурсы. Башкортостан в лидерах по количеству полученных стартапов. Спрашивали Радия Хабирова про инициативу создания научного СМИ. Молодые люди обратились с просьбой организовать туристический слёт для первокурсников, поднимали вопрос финансовой поддержки активистов высших учебных заведений. Руководитель республики рассказал о том, что в регионе уделяют большое внимание науке и образованию. Напомнил о строительстве межвузовского кампуса.
Также Радий Хабиров наградил победителей забега с препятствиями. Лучшими в гонке стали представители команды уфимского университета науки и технологий. Они финишировали за 24 минуты.