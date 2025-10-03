В Башкирии компания получила крупный льготный займ на экспортное производство

65 миллионов рублей льготного займа на организацию производства нового вида продукции, эксклюзивного для страны. Благодаря финансовой поддержке Фонда развития промышленности России и Башкортостана, Благовещенская компания по изготовлению железного купороса освоила ещё выпуск сульфата железа моногидрата.

Металлическая стружка, вода и серная кислота. Это главные компоненты, которые использует при производстве железного купороса предприятие из Благовещенска. Основное сырье — это отходы металлообрабатывающих предприятий. Готовую же продукцию закупают промышленные компании, в том числе тепловые и атомные электростанции. Железный купорос они используют для очистки сточных и технических вод.

Теперь среди клиентов будут не только промышленные предприятия, но и сельхозпроизводители. Сульфат железа моногидрат используется в животноводстве как кормовая добавка. Освоить новый вид продукции удалось за счёт господдержки. Российский и региональный фонды развития промышленности выделили на модернизацию производства благовещенской компании льготный займ в размере 65 миллионов рублей.

Таким образом удалось импортозаместить на российском рынке столь нужную для животноводства продукцию. И таких примеров, когда господдержка позволяет отечественным компаниям наладить новый для себя вид товара, немало. Эксперты отмечают, что в Башкортостане проводится эффективная промышленная политика.