В Уфе приступили к реставрации памятника Салавату Юлаеву

Все работы проводятся в строгом соответствии с федеральным законом, гарантирующим сохранность объектов культурного наследия для будущих поколений. Проект не подразумевает изменений исторического облика монумента. По завершении работ и скульптура, и постамент-курган будут восстановлены в своем первоначальном виде, задуманном авторами в середине XX века.

Эти кадры уже можно считать историческими. Спустя 58 лет национальный герой Башкортостана Салават Юлаев спешился со своего коня. Многотонную фигуру всадника ювелирно опускают на специальную площадку. И подойдя поближе, можно понять, почему ему нужна реставрация.

Большой процент коррозии, снаружи всё видно. Изнутри стальная конструкция тоже в плачевном состоянии. Всё у нас будет реставрироваться, ремонтироваться. Будет чиститься полностью чугун. Будут заменяться стальные конструкции, крепёжные элементы. А потом это всё будет краситься. Александр Мирианашвили, заслуженный архитектор России, академик Российской академии художеств

О начале комплексной реставрации памятника Салавату Юлаеву объявил Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона 2 июня 2025 года. Был утверждён график, проектная документация, которая прошла государственную экспертизу. После завершения всех работ скульптуру вернут в первозданном виде. Республиканские и городские власти выступают гарантами сохранения памятника.

Для всего региона и для всего народа Башкортостана этот памятник имеет большое значение, потому что это наша история, это наши символы, это наши традиции. В управлении сохранения объектов культурного наследия создан наблюдательный совет, который на всех этапах реставрации будет смотреть за тем, чтобы все работы проходили в соответствии с разработанной технической документацией. Рустем Газизов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Реставрация памятника будет проходить под контролем Российской академии художеств. К работам привлечен широкий круг специалистов: реставраторы, архитекторы, археологи, эксперты по общестроительным работам и исследователи бетонных конструкций. Кстати, снимают части скульптуры таким же образом, как её создавали авторы в 60-х годах прошлого века.

Пробовали по-разному, но в итоге вернулись к строповке, которая применялась автором. Она была, видимо, оптимальна и по центру массы, взвешиванию. Поэтому всё прошло сейчас очень хорошо. Поэтому мы его разбираем в той же последовательности, как его собирали. Михаил Татарников, реставратор /г. Москва/

Для самих реставраторов это не просто очередной заказ. Опытная команда, за плечами которой много сложных проектов, прониклась к памятнику Салавату Юлаеву особым чувством.

Для меня этот памятник носит особый сакральный смысл, поскольку вся моя жизнь связана с лошадьми. И я очень счастлива, что нам выпала честь участвовать в реставрации этого памятника. Для меня любой конный памятник, в том числе памятник Салавату Юлаеву – это огромная радость. Варвара Татарникова, реставратор /г. Москва/

Особое значение памятник имеет и для жителей Башкортостана. Пожалуй, больше всех за Салавата Юлаева переживал машинист крана Андрей Решетников, который опускал многотонную фигуру. 31 год назад он отмечал здесь свою свадьбу. Кстати, он же возводил минареты мечети «Ар-Рахим».

Был мандраж немного, но справились. Всё успешно, всё хорошо. Спасибо ребятам, которые командовали. Благодаря им всё ювелирно сделали. Андрей Решетников, машинист крана

А вот остальные жители и гости города рабочие моменты увидеть не смогут. Доступ на площадь полностью закрыт в связи с требованиями безопасности. Однако после завершения реставрации обновится не только сама скульптура, будет отремонтирован фонтан и благоустроена вся территория площади Салавата Юлаева.

Я ходила в хореографический ансамбль. И мы тут большой концерт давали. Когда вышла замуж, тоже тут гуляли возле памятника Салавату Юлаеву, выпускной у нас тут прошёл. Это действительно исторический памятник. Обязательно буду ждать его возвращения на место. Ольга Замятина, жительница г. Уфы

Когда ты едешь в Уфу на поезде, ты всегда встаёшь к окошечку в вагоне и ждёшь, когда он тебя поприветствует рукой. Проезжаешь через мост и видишь издалека освещённый памятник. Татьяна Мангул, жительница г. Москвы

Увидеть его снова можно будет 11 октября 2027 года. Торжественное открытие монумента приурочат к 60-летию памятника и Дню Республики.