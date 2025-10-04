В Уфе приступили к реставрации памятника Салавату Юлаеву

Все работы проводятся в строгом соответствии с федеральным законом, гарантирующим сохранность объектов культурного наследия для будущих поколений. Проект не подразумевает изменений исторического облика монумента. По завершении работ и скульптура, и постамент-курган будут восстановлены в своем первоначальном виде, задуманном авторами в середине XX века.
Эти кадры уже можно считать историческими. Спустя 58 лет национальный герой Башкортостана Салават Юлаев спешился со своего коня. Многотонную фигуру всадника ювелирно опускают на специальную площадку. И подойдя поближе, можно понять, почему ему нужна реставрация.
О начале комплексной реставрации памятника Салавату Юлаеву объявил Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона 2 июня 2025 года. Был утверждён график, проектная документация, которая прошла государственную экспертизу. После завершения всех работ скульптуру вернут в первозданном виде. Республиканские и городские власти выступают гарантами сохранения памятника.
Реставрация памятника будет проходить под контролем Российской академии художеств. К работам привлечен широкий круг специалистов: реставраторы, архитекторы, археологи, эксперты по общестроительным работам и исследователи бетонных конструкций. Кстати, снимают части скульптуры таким же образом, как её создавали авторы в 60-х годах прошлого века.
Для самих реставраторов это не просто очередной заказ. Опытная команда, за плечами которой много сложных проектов, прониклась к памятнику Салавату Юлаеву особым чувством.
Особое значение памятник имеет и для жителей Башкортостана. Пожалуй, больше всех за Салавата Юлаева переживал машинист крана Андрей Решетников, который опускал многотонную фигуру. 31 год назад он отмечал здесь свою свадьбу. Кстати, он же возводил минареты мечети «Ар-Рахим».
А вот остальные жители и гости города рабочие моменты увидеть не смогут. Доступ на площадь полностью закрыт в связи с требованиями безопасности. Однако после завершения реставрации обновится не только сама скульптура, будет отремонтирован фонтан и благоустроена вся территория площади Салавата Юлаева.
Увидеть его снова можно будет 11 октября 2027 года. Торжественное открытие монумента приурочат к 60-летию памятника и Дню Республики.
Работы идут строго по графику. Сначала специалисты отсоединили навесные элементы, затем с осторожностью спустили саму фигуру Салавата Юлаева. Сейчас приступили к разбору боевого коня национального героя. Демонтаж завершат до конца октября. После чего в специализированном цехе реставраторы приступят уже к своей основной работе.