В Уфе на СВО после отпуска проводили бойцов батальона им. Салавата Юлаева

В Уфе состоялись проводы военнослужащих батальона имени Салавата Юлаева. Бойцы уехали в зону СВО после краткосрочного отпуска. По традиции их провожали представители администрации и военкомата, родные, близкие и друзья.

Руководство республики выделило автобусы, чтобы бойцы добрались с комфортом. Желающие помочь землякам в зоне СВО могут подписать контракт с Министерством обороны России. В первый год службы им полагается 3 920 000 рублей. Ежемесячная зарплата составляет от 210 тысяч.