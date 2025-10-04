В Уфе показали производство на базе исправительной колонии

Жизнь осуждённых Уфимской исправительной колонии №9 почти такая же, как и у людей на свободе: они так же работают на производствах и получают зарплату. В ассортименте – продукция металлоконструкций, деревообработки, швейные и молочные изделия. Реализуют товары и для республики. Всем навыкам заключённых обучили в профессиональном училище на базе исправительной колонии.

Это не крупное производство, а литейный цех Уфимской исправительной колонии №9. Здесь работают осуждённые-рецидивисты. Максим Гунькин попал в учреждение 4 года назад. Мужчина трудится в отделе технического контроля.

В колонии есть несколько цехов. Например, здесь изготавливают изделия для различных предприятий и организаций: спецодежду, сигнальные жилеты. В прошлом Виталий Верёвочкин уже отбывал наказание, где выучился швейному делу. Мужчина планирует продолжить эту деятельность на свободе.

Заключенные могут трудоустроиться на любое из имеющихся производств. Для этого необходимо иметь соответствующую специальность или пройти обучение. На базе колонии есть профессиональное училище, где можно получить среднее профобразование: оператор швейного оборудования, мастер отделочных строительных работ. Остаётся только выбрать. Срок обучения зависит от специальности: минимальный – месяц, максимальный – полгода.

В Уфе это единственная исправительная колония, где производят пастеризованное молоко. Сырьё привозят из посёлка Верный Иглинского района. В этом цеху осуждённые проводят полный цикл проверки продукции. За год они перерабатывают порядка 200 тонн молока.

По предварительным подсчётам, в бюджет пенитенциарных учреждений от локальных производств в 2025 году поступило порядка 290 миллионов рублей. Развивать это направление планируют и дальше. Уже сегодня заключён целый ряд контрактов на изготовление различных изделий. Плюсы в этом есть и для самих осуждённых: трудоустройство помогает им исполнять исковые обязательства, а ещё погасить долги по алиментам.