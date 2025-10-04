Актриса из Уфы Эльмира Саматова снялась в сериале для телеканала «Домашний»

Башкирская актриса Эльмира Саматова снялась в сериале для телеканала «Домашний». Премьера состоялась в конце сентября. Народная артистка Республики Башкортостан более 20 лет назад снялась в первом башкирском сериале «Лунная девушка», сейчас руководит Домом дружбы народов и играет в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима.

Звонок с приглашением сняться в российском сериале поступил неожиданно. Эльмира Саматова подумала, что это мошенники, и не стала разговаривать. Перезвонили еще раз, объяснили: именно ее типаж подходит под будущий проект. Актрису на эту роль искали больше двух месяцев. Мониторили театры во всех регионах, Эльмиру увидели случайно в социальных сетях.

Премьера четырехсерийного сериала состоялась в сентябре на телеканале «Домашний». По сценарию, девушка Ника из-за интриг выходит замуж за нелюбимого, чтобы спасти семью от разорения. Эльмира сыграла Риту – мачеху героини. «Любовь по принуждению» – так называется фильм.

Сериал «Лунная девушка», вышедший на экраны больше 20 лет назад, можно сказать, смотрели в каждом доме. Это был первый подобный проект на башкирском языке. Эльмира за годы отошла от кинопроектов, поэтому работая в российском сериале, немного переживала. Как оказалось, зря.

Эльмира Саматова больше 30 лет посвятила любимому делу. Несмотря на то, что дома царит творческая атмосфера – из трех дочерей актрисы по стопам знаменитой мамы пошла средняя, Камилла. Она снимается в российских проектах. В сентябре с разницей в неделю состоялись премьеры сериалов с участием актрис Саматовых.