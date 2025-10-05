В Уфимском районе многодетная семья осталась без крова

В Уфимском районе произошел пожар, в результате которого многодетная семья осталась без жилья. Пожар произошел в ночь на 5 октября в деревне Русский Юрмаш.

Как сообщили в региональном МЧС, огонь охватил одноэтажный двухквартирный деревянный дом на улице Советской. На место происшествия оперативно прибыли специалисты МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС.

Общая площадь возгорания составила 96 кв.м. В доме проживала семья с тремя детьми. К счастью, никто из них не пострадал. В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства случившегося.