На неделе Радий Хабиров провел открытую встречу с политологами
Глава республики ответил на ключевые вопросы политической и социально-экономической повестки региона. О том, как прошла встреча с экспертным сообществом, которая длилась около трех часов, подробнее в следующем сюжете.
Я бы хотел от Вас тоже получить Ваш внешний взгляд на то, что мы делаем. Какие-то слабые стороны, где, может быть, дожать надо, какие-то, может быть, успешные кейсы, которые, может, следует тиражировать, какие-то, может, тревожащие моменты. Потому что мы в очень непростое время живём.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
С самого начала встречи с политологами глава республики обозначает формат разговора. Прежде всего Радия Хабирова интересует, как экспертное сообщество региона оценивает происходящие политические, социальные и экономические процессы.
Всегда в особенно сложные такие турбулентные времена очень важно сверить часы. Оценить и определить систему координат. И тут очень важен такой откровенный, доверительный разговор главы республики с экспертным сообществом. Встреча получается очень полезной и содержательной.
Сергей Лаврентьев, политолог
В начале встречи Радий Хабиров подчеркнул, что сегодня абсолютно все субъекты России ведут активную работу по поддержке участников специальной военной операции, росту обороноспособности страны. И Башкортостан выполняет поставленные задачи на отлично. Реализуются уже более 50 мер поддержки военнослужащих и членов их семей. На эти цели в текущем году предусмотрено 25 миллиардов рублей. Чтобы успешно выполнять эти обязательства и укреплять обороноспособность, необходимы ресурсы. А это, прежде всего, состояние экономики.
Парадоксальная вещь — если говорить о росте бюджета, он у нас растет, но он растет не такими быстрыми темпами. То есть доходная часть не такими быстрыми темпами, как растут наши расходы. Тут ничего не поделаешь, потому что в таком слаженном режиме, если бы мы работали без дополнительных задач, которые мы решаем, мы бы спокойно, значит, разрыв бы у нас не был. Поэтому на данный момент мы в части бюджета, да, у нас дефицитный бюджет, значит, но ничего это нас удивлять не должно.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Что касается развития промышленности, то на данный момент отмечается небольшой спад, но предполагается, что к концу года он будет выровнен. Учитывая, что западный рынок для сбыта продукции Башкортостана был маржинальным, уход с него вызвал определенные сложности. Республика при этом нашла другие рынки, но где-то сложнее логистика, форма расчетов, более жесткое поведение партнеров. И все эти моменты придётся преодолевать совместными усилиями, отметил глава республики.
Экономика, социальная сфера в сложных непростых условиях продолжает развитие, и подобная сверка часов, когда глава республики поясняет свою позицию, а экспертное сообщество не просто понимает, что и почему, но и может задать вопросы, для того чтобы тоже понять в своих выводах и рассуждениях, куда идёт республика.
Данияр Абдрахманов, председатель общественной палаты Республики Башкортостан
На данный момент в Башкортостане на этапе строительства находятся крупные социальные объекты: больницы, поликлиники, школы, детские сады. Все они будут сданы «под ключ». Ставка делается на работу с национальными проектами и всеми программами, которые реализует Правительство России. Это позволит улучшать социальную инфраструктуру в рамках федеральных денег. Определенные мероприятия будут сделаны по оптимизации управленческого аппарата. Также сократится финансирование фестивальной деятельности, правительственных командировок большими официальными делегациями. Из-за инфляции более осторожно будут относиться к началу новых строек.
Посмотрите, те объекты, которые мы сегодня строим, завтра их уже будет строить в разы дороже. Или то, что мы ранее построили, даже год назад, сейчас это совершенно другие деньги. Поэтому мы предпринимаем сейчас ряд мер, мы его называем переходом к такой бережливой экономике, и ряд мер по оптимизации бюджета. Ничего чрезвычайного не будет, я на эту тему подпишу указ. Это сокращение тех расходов, которые сейчас не столь актуальны. Главная задача, которую мы себе должны сохранить, это выполнение социальных обязательств. У нас впереди Новый год, у нас впереди большие выплаты социальные перед Новым годом. Сами знаете, у нас достаточно большая линейка социальных обязательств, которые мы должны выполнить. И эти задачи мы выполним. Вот в этом у нас сомнения нет.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Политическую обстановку в республике глава региона назвал стабильной. Как показатель — абсолютно спокойно прошедшие недавно местные выборы в Башкортостане. Радий Хабиров отметил, что в этот раз в советы разных уровней были избраны также ветераны и участники СВО. Такую задачу ставит президент России.
Эту задачу мы выполняем на отлично. У нас даже на этих вот выборах 13 участников СВО заявились, 13, соответственно, и прошли, они стали депутатами. У нас уже таких депутатов больше шестидесяти на разных уровнях, в том числе есть депутаты Госсобрания.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Говорили на встрече подробно и о провокациях, периодических информационных вбросах, деятельности контрэлит и оппозиции по дестабилизации ситуации в республике. В обществе такие попытки поддержки не находят, отмечают эксперты.
Считаю положительным моментом то, что встреча политологов и экспертного сообщества с главой республики Башкортостан с РФХ приобрели системный характер. На встрече удалось поднять много вопросов, которые вызывают общественный интерес, и там же получить откровенно честные ответы. Это показывает открытость руководителя республики перед обществом в условиях информационных атак на регион с целью дискредитации управленческого аппарата.
Тимур Валитов, политолог
По итогам трехчасового разговора политологи также отметили, что на фоне текущих вызовов и угроз Башкортостан сохраняет политико-экономическую устойчивость, а Радий Хабиров продолжает уверенно руководить республикой без оглядки на информационные атаки и козни контрэлит.