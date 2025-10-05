На неделе Радий Хабиров провел открытую встречу с политологами

Посмотрите, те объекты, которые мы сегодня строим, завтра их уже будет строить в разы дороже. Или то, что мы ранее построили, даже год назад, сейчас это совершенно другие деньги. Поэтому мы предпринимаем сейчас ряд мер, мы его называем переходом к такой бережливой экономике, и ряд мер по оптимизации бюджета. Ничего чрезвычайного не будет, я на эту тему подпишу указ. Это сокращение тех расходов, которые сейчас не столь актуальны. Главная задача, которую мы себе должны сохранить, это выполнение социальных обязательств. У нас впереди Новый год, у нас впереди большие выплаты социальные перед Новым годом. Сами знаете, у нас достаточно большая линейка социальных обязательств, которые мы должны выполнить. И эти задачи мы выполним. Вот в этом у нас сомнения нет.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан