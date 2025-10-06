Бойцы СВО из Башкирии рассказали, что значит чувство локтя и землячество
Корреспондент «Башинформа» в Запорожской области, выполняя
служебные обязательства, побывал в месте расположения мобилизованных из
Башкирии. Военнослужащие поделились своими впечатлениями и рассказали о
важности дружбы и поддержки земляков.
Командир взвода инженерно-сапёрной роты с позывным «Крот» из
Чишминского района отметил, что землячество объединяет коллектив ещё больше. В
нескольких километрах от его подразделения на берегу Каховского водохранилища
находятся мобилизованные бойцы из Куюргазинского района. По словам
военнослужащих, землячество имеет для них большое значение, поскольку оно ещё
сильнее сплачивает коллектив.
Отец пятерых детей из села Лена Куюргазинского района с
позывным «Амбал» рассказывал о том, как быстро его земляки стали осваивать
военное дело и выполнять поставленные задачи.
Недели три назад бешеные дни были. Сутками напролёт над нами летали дроны противника — и разведчики, и „камикадзе“. А наши ребята молодые, азартные и дерзкие. Только так сбивают вражеские „птички“. Низколетящих сшибаем дробовиками, тех, которые повыше — автоматами и пулемётами. Результативность почти 100 процентов. Но парни серьёзные, хоть и молодые. Настоящие воины. Вот, например, „Таймас“. Мы с ним в одну школу ходили. Он младше меня. До сих пор помню, как он бегал по коридорам, не обращая внимания на замечания учителей и старшеклассников. А теперь мы с ним рядом, на передовой. Могли бы мы с ним представить такую картину несколько лет назад? „Таймас“ рос на моих глазах в школе, повзрослел и на передовой. Горжусь парнем, стал настоящим батыром.
позывной «Амбал»
До мобилизации «Амбал» работал автослесарем, воспитывал
троих детей. А в этом году у него родились двойняшки, поделился
с улыбкой многодетный папа.
29-летний гранатомётчик из Куюргазинского района получил
свой позывной «Таймас» в честь родного
села. До мобилизации работал плотником в
Москве. Он — отец двух дочерей и сына, который
родился за считанные дни до отправки на фронт.
Я вернулся с вахты на день рождения сына. А через пять дней вручили повестку. В те дни не совсем осознавал, что произошло. Но в колею вошёл быстро. Я же не один. Весь наш взвод укомплектован парнями из Куюргазинского района. Так что тут моя боевая семья. Это стало понятно уже во время боевого слаживания в Саратове. Там, конечно, не все друг друга знали, но потом познакомились ближе и поняли, что нам предстоит. Вот уже три года вместе служим и, как мне кажется, достойно.
позывной «Таймас»
За время службы боец сумел сбить несколько вражеских дронов. За боевые заслуги медалью Суворова, медалью
генерала Шаймуратова и медалью «Участнику специальной военной операции».
„Птичек“ с парнями сбиваем и днём, и ночью. Низколетящих легче обезвреживать. Ночью посложнее, ориентируемся на мигание синим цветом. И попадаем точно в цель. Страшно ли? Глупо не бояться. Дроны очень опасное оружие. Но мы сильнее. Да и родной дом нас оберегает. Мои дети с каждой посылкой присылают свои рисунки и письма, которые ношу с собой. Вот они настоящий оберег.
позывной «Таймас»
Земляк «Таймаса» стрелок-гранатомётчик «Фара» из села Зяк-Ишметово работал в сельскохозяйственной сфере. В 23 года ему пришла повестка. Боец награждён медалью Жукова.
А я и не переживал, когда сказали, что отправлюсь на СВО. На тот момент ещё не выветрились из головы воспоминания о срочной службе в армии. Лишь пообещал матери, отцу и сёстрам беречь себя. Так и будет. Главное, не допустить внезапных действий противника.
позывной «Фара»
Не допустим. У нас хорошие командиры. С „Амуром“ и „Полковником“ выполняем любые задачи. Взаимопонимание и согласованность на высшем уровне.
позывной «Француз»
Как и «Фара», «Француз» недолго отдыхал после демобилизации. Полгода в отпуске в Приютово и снова уставная служба.
Ни о чём не жалею. Рядом со мной старшие товарищи, опытные командиры. Они заботятся о нас, научили ответственности. Хорошая школа.
позывной «Француз»
«Полковник» командует зенитно-артиллерийским отделением мотострелкового батальона. Он из рабочего посёлка Приютово Белебеевского района, где работал машинистом технологических компрессоров газоперерабатывающего предприятия.
Однажды вернулся с ночной смены. Собирался позавтракать и поспать. Только собрался, позвонили с работы и сказали явиться в военкомат. Объяснили сверкой каких-то там данных. Я говорю, что вот только домой пришёл, завтра съезжу. Затем позвонил коллега. Его тоже оповестили. Ну, думаю, ничего страшного, если не посплю. С ним и поехал. В военкомате сказали, что будут военные сборы. Ну, думаю, ладно. Спустя малое время позвонили ещё раз и попросили приехать на получение другой повестки. К тому моменту в стране началась частичная мобилизация и я уже понял, что к чему.
позывной «Полковник»
Во время интервью прозвучал сигнал тревоги. Над нашими позициями обнаружили беспилотник ВСУ. Солдаты взяли объект на прицел, но БПЛА противника удалился.
«Такое тоже бывает. Не всегда „птички“ достигают цели. Покружат и улетают.
позывной «Полковник»
Я служил в Таджикистане, на 201-й военной базе. Это крупнейшее воинское соединение России. Так что служба на СВО для меня не стала новой страницей в жизни. Мать только жалко. Я-то сначала ничего ей не говорил по поводу отправки на СВО. Сказал, что уезжаю на сборы и всё. До неё слухи дошли только тогда, когда я уже проходил слаживание в Саратове. Позвонила мне и сказала: „Сынок, ну зачем ты так? Я бы всё поняла“. Наверное, могу понять чувства мамы, ведь я сам отец двух сыновей. Они учатся в 8 и 11 классах. Старший понимает, чем занимаюсь тут. Но когда приезжаю домой, виду не подаёт. Да и я не лезу к нему в душу. Только прошу его помогать матери и приглядывать за братишкой.
позывной «Полковник»
«Полковник» награждён медалью Жукова. На СВО сначала служил стрелком, а полтора года назад ему доверили командование отделением. У него в подразделении молодые воины, которых считает сыновьями.
„Французу» в 2022 году было 20 лет. Одно дело в армии проходить срочную. А потом сразу в бой. В Саратове ещё помню, каким он был. Ну мальчишка! А сейчас — воин и специалист. Всё может разобрать и собрать с закрытыми глазами. Или вот «Муравей». Он тоже из Приютово. Есть среди нас и контрактники. Одного из них — «Бурого» — я вызвал по отношению, а второй из Уфы. Его позывной «Валет». Тут мы все одна семья — братья, отцы и сыновья. Поэтому быть командиром ответственно. Отвечаю за людей и перед вышестоящим командованием, и перед родными солдат.
позывной «Полковник»
Перед тем, как покинуть позицию башкирских мобилизованных, о них рассказал командир миномётной батареи с позывным «Амур» из Уфимского района. Мужчина с 2016 года работал учителем биологии в деревне Дорогино. Участвовал в районном конкурсе «Учитель года», занял первое место. Обладатель гранта Главы РБ, имеет звание учителя высшей категории.
Как и „Полковника", меня осенью 2022 года вызвали в военкомат сверить данные. А в итоге товарищ Алфёров, военком бывший — вручил повестку и, как говорится, „алга“. Меня проводили мои многочисленные родственники. Я сам ещё не женат, но у моих родителей шесть детей, один из них — контрактник, служит на Купянском направлении. Я руководил кадетским классом. Мои ученики тоже пришли проводить меня, устроили целую программу. В этом году они учатся в 11 классе уже. В Саратове слаживание проходил в той же воинской части, где проходил срочную службу. Там повстречал своих офицеров, сержантов, прапорщиков», — рассказал «Амур».
позывной «Амур»
«Амур» свою педагогическую деятельность вольно или невольно перенёс во фронтовую обстановку. Профессия вошла в жизнь глубоко, что её не выветрить пороховыми ветрами, говорит он.
Коллектив, он и есть коллектив. Хоть дети, хоть взрослые. Ко всем нужен подход. С кем-то проще, а с другими не очень. Но всё же общий язык найти надо и прийти к консенсусу. Без этого никак. И мы справились. В начале службы за короткий срок подготовили позиции, работы было очень много. Но все дружно навалились, отстроились и начали нести боевую службу. Да, были и потери. Каждый из нас переживал их по-разному. Но как бы это горько ни звучало, надо быть стойким и хладнокровным. Мой двоюродный брат погиб от удара FPV-дрона. Узнал о его гибели во время отпуска в июле. Погиб и отец одного из моих учеников — Герой России Ильдар Суфияров. Словом, такова судьба. У каждого она своя. Но об этом думается только дома. Во время отдыха я никуда не езжу. Хочется покоя и тишины. Но и грустить на передовой некогда. Поставленные главнокомандующим задачи никто не отменял. Мобилизованные идут к победе и завоюют её .
позывной «Амур»
Как ранее неоднократно отмечал Радий Хабиров, участники СВО станут костяком для детальнейшего развития республики. Именно с учётом этого Радий Хабиров инициировал кадровую программу для ветеранов и участников спецоперации кадровую программу «Герои Башкортостана».
Основная цель программы — поддержка участников СВО в адаптации к мирной жизни, подготовка команды специалистов и управленцев, способных с опорой на глубокие знания, патриотизм и ответственность развивать экономику и социальную сферу городов и районов республики.
По числу регистраций участников мы заняли первое место в стране. Это говорит о доверии ветеранов СВО к нашему проекту, готовности внести свой вклад в развитие республики. В рамках проекта вы получите новые знания о действующем законодательстве, практике государственного и муниципального управления в современных реалиях, национальных проектах, государственных программах, в том числе республиканских. Узнаете об отраслях нашей экономики, социальной сфере, особенностях развития территорий