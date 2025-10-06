Бойцы СВО из Башкирии рассказали, что значит чувство локтя и землячество

Коллектив, он и есть коллектив. Хоть дети, хоть взрослые. Ко всем нужен подход. С кем-то проще, а с другими не очень. Но всё же общий язык найти надо и прийти к консенсусу. Без этого никак. И мы справились. В начале службы за короткий срок подготовили позиции, работы было очень много. Но все дружно навалились, отстроились и начали нести боевую службу. Да, были и потери. Каждый из нас переживал их по-разному. Но как бы это горько ни звучало, надо быть стойким и хладнокровным. Мой двоюродный брат погиб от удара FPV-дрона. Узнал о его гибели во время отпуска в июле. Погиб и отец одного из моих учеников — Герой России Ильдар Суфияров. Словом, такова судьба. У каждого она своя. Но об этом думается только дома. Во время отдыха я никуда не езжу. Хочется покоя и тишины. Но и грустить на передовой некогда. Поставленные главнокомандующим задачи никто не отменял. Мобилизованные идут к победе и завоюют её .

позывной «Амур»