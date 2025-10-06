В Башкирии на поддержку СНТ направили более 750 млн рублей

За последние четыре года свыше 600 СНТ воспользовались господдержкой. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве республики вице-премьер РБ и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
По его данным, в 2025 году 128 СНТ планируют получить 168 млн рублей. Эти средства будут направлены на развитие внутренней инфраструктуры, ремонт подъездных дорог и электрификацию.
С этого года государственная поддержка предоставляется исключительно в электронном формате, что значительно упрощает и ускоряет процесс подачи заявок на субсидии и гранты, а также повышает эффективность распределения бюджетных средств, прокомментировал министр.
Фото: Радий Хабиров, ТГ.