В Башкирии на поддержку СНТ направили более 750 млн рублей

За последние четыре года свыше 600 СНТ воспользовались господдержкой. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве республики вице-премьер РБ и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Фото №1 - В Башкирии на поддержку СНТ направили более 750 млн рублей

По его данным, в 2025 году 128 СНТ планируют получить 168 млн рублей. Эти средства будут направлены на развитие внутренней инфраструктуры, ремонт подъездных дорог и электрификацию.

С этого года государственная поддержка предоставляется исключительно в электронном формате, что значительно упрощает и ускоряет процесс подачи заявок на субсидии и гранты, а также повышает эффективность распределения бюджетных средств, прокомментировал министр.

Фото: Радий Хабиров, ТГ.

