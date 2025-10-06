ХК «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» на домашнем льду

Впервые в заявку на матч у хозяев попали защитник Евгений Кулик и нападающий Антон Берлёв. Уфимцам хватило 30 секунд, чтобы открыть счет. В первой же смене отличился Данил Алалыкин.

Сочинцы сравняли счет во втором периоде. Но в заключительной двадцатиминутке вновь вывел вперед юлаевцев Уайат Калинюк. Эта шайба стала первой для защитника в КХЛ. На последних минутах матча удалился Денис Ян. Гости сняли вратаря и выпустили на лёд шесть полевых игроков, но упустили из виду Никиту Зоркина, который из собственной зоны поразил пустые ворота соперника.