В Башкирии прошел турнир по традиционной стрельбе из лука

В Куюргазинском районе прошел турнир по традиционной стрельбе из лука, посвященный памяти Кинзи Арсланова. Соревнования собрали около 50 стрелков из Абзелиловского, Белорецкого и других районов. Также приняли участие в турнире гости из Оренбургской области.

Участники продемонстрировали мастерство владения древним оружием, а зрители следили за спортивной борьбой и поддерживали лучников. Состязания проходили в личном и в командном зачетах в четырех возрастных категориях: среди детей, девушек и юношей до 17 лет, мужчин и женщин.