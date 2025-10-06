ФК «Уфа» сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с лидером чемпионата. В рамках 13 тура Первой лиги наша команда встретилась со «Спартаком» из Костромы, который занимает первую строчку в турнирной таблице. Матч прошёл на стадионе «Нефтяник» и завершился без забитых голов.

Для вратаря уфимцев Александра Беленова это уже шестой матч «на ноль» в сезоне. Теперь нашей команде предстоит провести три выездных матча подряд. На этих выходных «Уфа» сыграет против «Сокола» в Саратове, а 15 октября отправится в Красноярск, где встретится с «Енисеем» в рамках Кубка России.