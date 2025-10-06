В Башкирии задержали криминального авторитета

В Башкирии возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Сотрудники уголовного розыска МВД России и МВД по РБ в ходе оперативных мероприятий выявили противоправную деятельность ранее судимого 36-летнего жителя Кумертау. Согласно данным следствия, подозреваемый, осознавая свою принадлежность к преступной среде, соблюдал её идеологию, традиции и правила. Стремясь повысить свой авторитет, он пытался занять более высокое положение в криминальной иерархии на территории республики.

Получив подтверждение своего статуса от другого преступного авторитета, задержанный стал «смотрящим» за Кумертау, что предоставило ему определённые полномочия на этой территории. Кроме того, в отношении него возбудили отдельное уголовное дело за хулиганство — по данным следствия, во время конфликта со знакомым он применил незарегистрированный травматический пистолет.

Задержание провели сотрудники уголовного розыска. В настоящее время суд избрал для задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей.