Радий Хабиров поздравил Институт сверхпластичности металлов с юбилеем

Глава республики Радий Хабиров поздравил учёных с 40-летием со дня создания Института проблем сверхпластичности металлов РАН. В настоящее время он является одним из ведущих в России научных учреждений в области материаловедения, технологий обработки металлов и сплавов. А во время одного из испытаний сотрудники Института поставили рекорд сверхпластичности — достигли растяжения образца на более чем 4000%.
При температуре свыше 500 градусов ученые растягивают металл на специальном оборудовании. Суть эксперимента — определить оптимальный режим сверхпластичности по результатам проведения испытаний при разных условиях и скоростях деформации. Результат одного из испытаний стал рекордным — металл растянулся на 4100%. Показатели нагрузки на графике растяжения понизились так, что невозможно было определить, происходит растяжение образца или нет.
Современные технологии позволяют из металла, как из куска пластилина, вылепить готовое изделие. Оно будет таким же прочным, но при этом весить существенно меньше. Его можно будет использовать в промышленности и в быту. Сверхпластичность — то, чем занимается институт уже несколько десятилетий.
С юбилеем сотрудников Института проблем сверхпластичности металлов Российской Академии наук поздравил Глава Башкортостана. Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании конференции «Физика и технология перспективных материалов». На приуроченное к празднику мероприятие также приехали российские ученые, генеральные конструкторы, герои труда России и руководители заводов.
В прошлом году в Башкортостане утвердили госпрограмму научно-технологического развития республики. В планах — к 2030 году увеличить долю инновационной продукции в регионе до 35%, удвоить объем фундаментальных и прикладных научных исследований.
В Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов республика стабильно в десятке лучших. В Башкортостане трудятся более 4,5 тысячи исследователей, причем каждый пятый — это молодой ученый до 29 лет. Радий Хабиров отметил, что для них создаётся среда, где рождаются и воплощаются прорывные идеи. Наука на грани фантастики, где даже невозможное становится возможным.
И Башкортостан по праву гордится своими талантливыми учёными. Лучшим из них в честь юбилея Института проблем сверхпластичности металлов Радий Хабиров вручил государственные награды.