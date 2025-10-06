Радий Хабиров поздравил Институт сверхпластичности металлов с юбилеем

Глава республики Радий Хабиров поздравил учёных с 40-летием со дня создания Института проблем сверхпластичности металлов РАН. В настоящее время он является одним из ведущих в России научных учреждений в области материаловедения, технологий обработки металлов и сплавов. А во время одного из испытаний сотрудники Института поставили рекорд сверхпластичности — достигли растяжения образца на более чем 4000%.

При температуре свыше 500 градусов ученые растягивают металл на специальном оборудовании. Суть эксперимента — определить оптимальный режим сверхпластичности по результатам проведения испытаний при разных условиях и скоростях деформации. Результат одного из испытаний стал рекордным — металл растянулся на 4100%. Показатели нагрузки на графике растяжения понизились так, что невозможно было определить, происходит растяжение образца или нет.

После того как мы увидели, что у нас траверсу, в принципе, больше некуда перемещаться, мы остановили испытания, открыли печь, но оказалось так, что у нас образец еще был цел. Хотя мы зафиксировали вот эти уникальные, которые можно назвать рекордным удлинением. Реальный потенциал материала был значительно выше, и мы его так и не смогли оценить. Елена Автократова, старший научный сотрудник лаборатории материаловедения и технологии лёгких сплавов Института проблем сверхпластичности металлов РАН

Современные технологии позволяют из металла, как из куска пластилина, вылепить готовое изделие. Оно будет таким же прочным, но при этом весить существенно меньше. Его можно будет использовать в промышленности и в быту. Сверхпластичность — то, чем занимается институт уже несколько десятилетий.

Специалисты нашей лаборатории, в частности, разработали специальные режимы, при которых перспективным в применении алюминиево-магниево-скандиевый сплав может перспективным быть для авиационной промышленности, для космоса, для автомобильной промышленности. И этот сплав может показывать вот такие громадные удлинения рекордной пластичности. Как мы выяснили, это мировой рекорд. Олег Ситдиков, старший научный сотрудник лаборатории материаловедения и технологии лёгких сплавов Института проблем сверхпластичности металлов РАН

С юбилеем сотрудников Института проблем сверхпластичности металлов Российской Академии наук поздравил Глава Башкортостана. Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании конференции «Физика и технология перспективных материалов». На приуроченное к празднику мероприятие также приехали российские ученые, генеральные конструкторы, герои труда России и руководители заводов.

Для Башкортостана это повод с гордостью заявить о своём достойном вкладе в укрепление технологического суверенитета страны. Для его достижения мы уделяем особое внимание развитию в республике научной сферы. Благодаря высокому научному потенциалу Башкортостан входит в число ведущих индустриальных регионов страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В прошлом году в Башкортостане утвердили госпрограмму научно-технологического развития республики. В планах — к 2030 году увеличить долю инновационной продукции в регионе до 35%, удвоить объем фундаментальных и прикладных научных исследований.

Благодаря разработкам института на Уфимском моторостроительном производственном объединении освоено производство полых лопаток для новейшего авиационного двигателя ПД-14. Созданные здесь легкие жаропрочные сплавы для перспективного двигателя ПД-35 и вовсе превосходят мировые аналоги. Технологии института для газовых центрифуг «Росатома» обеспечивают лидерство страны в атомной энергетике. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов республика стабильно в десятке лучших. В Башкортостане трудятся более 4,5 тысячи исследователей, причем каждый пятый — это молодой ученый до 29 лет. Радий Хабиров отметил, что для них создаётся среда, где рождаются и воплощаются прорывные идеи. Наука на грани фантастики, где даже невозможное становится возможным.

Был один момент, когда мой старший товарищ из «Росатома» позвонил мне и говорит: «Вот надо разработать такую технологию для детали». Я говорю: «Ну невозможно такое сделать». А он меня уговаривает. Я говорю: «Зачем вы уговариваете, вы же знаете, что это невозможно». А он говорит: «Ну Радик, вы согласитесь. Вы же можете сделать это». И мы смогли. Радик Мулюков, академик Российской академии наук, научный руководитель Института проблем сверхпластичности металлов РАН